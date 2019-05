FIFA 19: Bundesliga-Prognose: Wer wird "Deutscher Meister"? - 4Players.de

Zum Saisonfinale in der Bundesliga am morgigen Samstag hat Electronic Arts eine Spiel-Prognose auf Basis von FIFA 19 veröffentlicht. Kommentiert wird die Konferenz aus den virtuellen Spielen "FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt" und "Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund" von den Fußball- und FIFA-Kommentatoren Wolff Christoph Fuss und Frank Buschmann.Dem Rekordmeister aus München genügt im Spiel gegen Eintracht Frankfurt ein Unentschieden, um die siebte Deutsche Meisterschaft in Folge zu gewinnen und somit die 29. Meisterschaft der Bundesligageschichte. Die Borussia aus Dortmund hofft derweil auf eine Niederlage der Bayern und gleichzeitig auf einen Sieg im eigenen Spiel in Mönchengladbach. Dann würde der BVB (nach 2011 und 2012) wieder Deutscher Meister.