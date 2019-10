Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX: 2D-Action der MegaMan-Macher auf PC, PS4 und Switch gestartet - 4Players.de

Screenshot - Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX (PC) Screenshot - Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX (PC) Screenshot - Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX (PC) Screenshot - Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX (PC) Screenshot - Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX (PC)

Inti Creates (MegaMan-Reihe, Mighty No. 9 Bloodstained: Curse of the Moon ) hat seine 2D-Action Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX am 26. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam PlayStation Store und eShop schlägt mit jeweils 14,99 Euro zu Buche. Die Xbox-One-Fassung ist hingegen noch nicht erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "Der Held Copen kann sich in Feinde stürzen, um sich auf sie einzulassen, sodass seine Schüsse nie ihr Ziel verfehlen. Stellen Sie Ihren Einfallsreichtum auf die Probe und fliegen Sie mit seinem 'Bullit Dash' durch die Level, ohne den Boden zu berühren! Sie haben viele Werkzeuge zur Verfügung, also finden Sie einen Stil, der zu Ihnen passt, und erobern Sie jede Phase mit Stil.Jeder Boss hat eine einzigartige Supermacht, die als 'Septima' bezeichnet wird und ihre besonderen Fähigkeiten fördert. Wenn Copen einen Boss besiegt, kopiert sein Partnerroboter Lola diese Septimas und verschafft ihm Zugang zu einem neuen Waffenarsenal. Jeder Boss hat eine Schwäche für eine dieser EX-Waffen, also nutze sie gut!Wenn Copen 0 HP erreicht, gibt es eine Chance, dass sein Partner Lola ihn in einem eingeschalteten Zustand wiederbelebt - perfekt für alle, die eine zweite Chance wollen! Fliege mit Stil und Präzision durch die Levels, um Kudos-Punkte zu sammeln!"Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer