Mars Horizon: PC-Beta für Ende April angekündigt

Am 27. April startet die Beta für Mars Horizon bei Steam. Das hat Auroch Digital bekannt gegeben. Das Ziel in der Mischung aus Strategiespiel und Aufbausimulation besteht darin, durch den Bau von Basen, Shuttles und Antriebsraketen den roten Planeten zu erreichen. Im Rahmen der Beta kommt man allerdings lediglich bis zum Mond.Bei der Beta erhält man bereits Zugriff auf 14 der insgesamt 36 Meilenstein-Missionen und darf auch etwa 30 optionale Beschaffungs-Aufträge annehmen. Die Entwickler versprechen eine Spielzeit von etwa acht Stunden, in denen man bereits Equipment und Gebäude bauen, ein Astronauten-Team zusammenstellen sowie einen Einblick in die narrativen Wendungen bekommen kann. Mit ESA, NASA und Russland (Roskosmos) stehen zudem bereits drei der fünf geplanten Raumfahrtbehörden zur Auswahl.Für die Teilnahme an der Beta kann man sich hier anmelden. Zwar findet sie nur auf dem PC statt, aber die Vollversion von Mars Horizon soll auch für PS4, Xbox One und Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Enthuellungs-Trailer