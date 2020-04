Mars Horizon: Trailer: Überblick über das Wettrennen zum Mars

"Spielt als eine von vielen real existierenden Raumfahrtorganisationen, oder erstellt eure eigene. Baut eure Basis mit Startrampen, Laboratorien, Astronauten-Trainingseinrichtungen und natürlich: Raketen.

Erstellt eure eigenen Raumfahrzeuge aus hunderten von Kombinationen und verbessert ihre Zuverlässigkeit im Laufe der Missionen.

Plant Missionen und meistert Herausforderungen. Entsendet Satelliten und bemannte Raumschiffe um das Sonnensystem zu erforschen und Lösungen für unvorhersehbare Komplikationen zu finden, die euch im Wettrennen zu den Sternen begegnen werden. Mars Horizon bietet den Nervenkitzel echter Raummissionen.

Löst die mannigfaltigen Herausforderungen der rundenbasierten Missionen um wissenschaftlichen Fortschritt und die Unterstützung der Öffentlichkeit zu erlangen – Je mehr öffentliche Unterstützung ihr genießt, desto höher ist euer Budget.

Erforscht einen umfangreichen Technologiebaum und begebt euch in den Wettbewerb mit anderen Organisationen, oder arbeitet mit ihnen zusammen, um euren Weg zum Mars zu ebnen.

Mars Horizon wird unter Zuhilfenahme von Informationen und mit der Unterstützung echter Raumfahrtorganisationen entwickelt und vermittelt Leidenschaft für die Erforschung des Weltraums, Internationale Kooperation und das Ziel die Menschheit zur multiplanetaren Spezies zu machen!

Ihr kontrolliert jedes Element der Reise in den Weltraum: Der Erfolg hängt allein von euren Entscheidungen ab."

Auroch Digital (Entwickler) und The Irregular Corporation (Publisher) geben im folgenden Trailer einen kurzen Überblick über Mars Horizon für PC, PS4, Switch und Xbox One. Das Ziel in der Mischung aus Strategiespiel und Aufbausimulation besteht darin, durch den Bau von Basen, Shuttles und Antriebsraketen den roten Planeten zu erreichen. Der Beta-Takeoff auf PC ist für den 27. April angesetzt ( wir berichteten ). Interessierte Spieler können sich hier anmelden. Im Rahmen der Beta kommt man allerdings lediglich bis zum Mond.Letztes aktuelles Video: Announcement Trailer