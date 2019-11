Hellbound orientiert sich sowohl stilistisch als auch spielerisch an den Werten der vor etwa 20 Jahren veröffentlichten Ego-Shooter. "Action, Speed and Gore" stehen laut der Beschreibung auf Steam im Vordergrund. Einen ersten Vorgeschmack darauf liefert bereits seit vergangenem Jahr ein Arena-Modus, in dem man sich gegen immer stärkere Gegner-Wellen wehrt - auch dieser Survival Mode steht auf Steam kostenfrei zur Verfügung.