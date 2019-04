Super Neptunia RPG: Anime-Rollenspiel erscheint Ende Juni für PC, PS4 und Switch - 4Players.de

Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC) Screenshot - Super Neptunia RPG (PC)

Neues 'Ich' in 2D – Deine Lieblingscharaktere springen jetzt von der dritten Dimension in die zweite! Artisan Studios und Compile Heart präsentieren neue, handgezeichnete 2D-Hintergründe für dieses side-scrolling RPG. Fans können sich auf die Ergebnisse der Zusammenarbeit der Artisan Studios und Tsunako freuen!

Neues Kampfsystem - Während des Kampfes kann der Spieler jederzeit die Formation seiner vier Kämpferinnen wechseln um vernichtende Kombos auf die Gegner niederregnen zu lassen. Jeder Charakter hat dabei unterschiedliche Aufgaben: Angriff, Magie, Support und Heilung

Break Attack - Die besondere 'Break Attack' ist der Schlüssel zum Sieg! Die vier Gruppenmitglieder bekommen in dieser speziellen Form einen Bonus auf all ihre Fähigkeiten.

Aufwerten, was das Zeug hält - Der Spieler kann seine Charaktere aufleveln und dabei neue Rüstungen, Waffen und Skills freischalten, um Kämpfe zu gewinnen. Alles kann jederzeit vor einem Kampf geändert werden."

Reef Entertainment meldet, dass Super Neptunia RPG am 28. Juni 2019 in Europa für PlayStation 4 und Switch als Box-Version erscheinen wird. Die digitale PC-Fassung wird ab dem 20. Juni 2019 bei Steam verfügbar sein. Zu dem seitlich scrollenden Anime-Rollenspiel japanischer Bauart haben die Entwickler auch neue Screenshots veröffentlicht, die hauptsächlich die Kämpfe und die kampfbezogenen Anpassungsoptionen zeigen.Produktbeschreibung: "Die selbsternannte Heldin Neptune erwacht in einer vertrauten Umgebung ohne Erinnerungen außer die an ihren Namen. Mit der Hilfe eines Mädchens namens Chrome sowie drei anderen bekannten Gesichtern aus dem Neptunia-Universum, macht sich Neptune auf der Suche nach ihren Erinnerungen. Die Welt, in der sie sich befinden, wird jedoch von Feinden angegriffen, die die Welt wieder in eine 2D-Zeit zurückbringen wollen. Der Kampf um die 3D-Zukunft beginnt!Key FeaturesLetztes aktuelles Video: Intro