Super Neptunia RPG: Ein Blick auf die Charaktere des Anime-Rollenspiels - 4Players.de

Reef Entertainment, Idea Factory, Compile Heart und die Artisan Studios haben ein neues Video zu Super Neptunia RPG veröffentlicht, in dem sie die Protagonistinnen des Anime-Rollenspiels vorstellen, das am 20. Juni 2019 für PC ( Steam ) sowie am 28. Juni für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird:Letztes aktuelles Video: A Re-introduction to Gameindustris GoddessesDazu heißt es vom Publisher: "Die Neptunia-Serie nimmt einen besonderen Platz im Herzen von Compile Heart ein und wurde zum ersten Mal im 2D-Stil entwickelt. Außerdem ist es das erste Spiel, der Serie das außerhalb Japans mitentwickelt wurde. Compile Heart und die Artisan Studios vereinten dabei die Liebe zu RPG-Videospielen. Die Artisan Studio haben bereits an Spielen der Final-Fantasy-Serie, Secret of Mana, Xenogears und Chrono Trigger mitgewirkt."Zur Geschichte heißt es: "Die selbsternannte Heldin Neptune erwacht in einer vertrauten Umgebung ohne Erinnerungen außer der an ihren Namen. Mit der Hilfe eines Mädchens namens Chrome sowie dreier anderer bekannter Gesichter aus dem Neptunia-Universum macht sich Neptune auf die Suche nach ihren Erinnerungen. Die Welt, in der sie sich befinden, wird jedoch von Feinden angegriffen, die die Welt wieder in eine 2D-Zeit zurückbringen wollen. Der Kampf um die 3D-Zukunft beginnt!"