Green Hell: Spirits of Amazonia: Erster Teil der Vorgeschichte für PC verfügbar

ist der erste Teil der (kostenlosen) Story-Erweiterung "Spirits of Amazonia" veröffentlicht worden. Spirits of Amazonia spielt vor dem ursprünglichen Story-Modus von Green Hell. Man steuert Jake, der sich zum ersten Mal mit einem Amazonas-Stamm anfreunden will. Dabei gilt es vier Quests zu lösen, neue Bereiche auf der Karte zu erkunden und Rätsel zu lösen. Weitere Update-Details findet ihr hier Die Green-Hell-Versionen für PlayStation 4 sowie Xbox One sollen in der ersten Jahreshälfte veröffentlicht werden. Außerdem arbeiten die Entwickler mit Incuvo an VR-Umsetzungen der Survival-Simulation für Quest und PC. Die Switch-Version ist bereits erhältlich, hat aber die Story-Erweiterung "Spirits of Amazonia" noch nicht erhalten.