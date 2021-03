Green Hell: Umsetzungen des Survival-Spiels für PS4 und Xbox One kommen im Juni

Das für PC und Switch bereits erhältliche Survival-Abenteuer Green Hell ab 18,89€ bei kaufen ) soll im Frühjahr auch die Überlebensfähigkeiten von Besitzern älterer Konsolen auf die Probe stellen: Entsprechende Umsetzungen für PS4 und Xbox One sind laut Gematsu.com im Juni 2021 geplant. Hier einige Eckdaten der PC-Fassung:"REALISTISCHE SURVIVAL-SIMULATION• Nutze echte Survival-Techniken (darunter Feuerstellen und Lagerbau sowie das Auslegen von Tierfallen).• Stelle Gegenstände her, die du zum Überleben brauchst (unter anderem Waffen und Werkzeuge).• Finde Essen (durch Jagd und Ackerbau).• Wunden, Krankheiten und andere Verletzungen müssen behandelt werden, wenn du ihnen nicht erliegen willst.PSYCHOLOGISCHER THRILLERDie Geschichte von Green Hell legt besonderes Augenmerk auf die psychologischen Aspekte des Überlebens unter Extrembedingungen. Du kämpfst nicht nur gegen die Umgebung, sondern auch um deine geistige Gesundheit. Wirst du erfolgreich sein oder in die Tiefen deines eigenen Verstandes stürzen? Um die Wahrheit zu enthüllen, musst du den härtesten Kampf bestehen, den du je kämpfen wirst: gegen dich selbst, deine Schwächen und Ängste.DIE KULISSE: DER AMAZONAS-REGENWALDDer Amazonas-Regenwald ist eine der reichhaltigsten natürlichen Umgebungen der Welt. Exotisch, atemberaubend, spektakulär, farbenfroh, geräuschvoll – aber ebenso tödlich, kompromisslos und gefährlich für die Unvorbereiteten.• Ein Teil des Amazonas-Regenwalds wurde für das Spiel virtuell umgesetzt.• Dutzende von Pflanzen und Tierarten (Säugetiere, Reptilien, Vögel und Insekten).• Simulation des natürlichen Auftretens und Verhaltens der Tiere.• Die Umgebung ändert sich dynamisch je nach Wetter.EINZIGARTIGE SPIELMECHANIKENÜberleben unter derart extremen Bedingungen erfordert Willenskraft – ohne erwartet dich nur Wahnsinn und Tod. In der grünen Hölle sind deine geistige und körperliche Gesundheit untrennbar miteinander verbunden. Im Körperinspektionsmodus kannst du dich genau betrachten und deinen Körper heilen. Hier kannst du dich auch von diversen Parasiten befreien, die sich in deinem Körper häuslich niederlassen wollen.Die psycho-physischen Parameter sind unter anderem:• Psychologische Verfassung• Körperliche VerfassungEINZIGARTIGE FEATURES• Setting: der tödliche, wunderschöne Amazones-Regenwald• Körperinspektionsmodus• Eine reichhaltige Fauna und Flora mit all ihren Gefahren• Die Umgebung und Situation haben einen Einfluss auf die Psychologie des Charakters.• Änderungen in der Umgebung wirken sich auf das ganze Ökosystem aus.• Eine fesselnde Story• Die Umgebung ändert sich dynamisch."Letztes aktuelles Video: Spirits of Amazonia Trailer