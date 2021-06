Green Hell: Spirits of Amazonia: Zweiter Teil der Vorgeschichte für PC verfügbar

Für die PC-Version von Green Hell ab 18,89€ bei kaufen ) ist der zweite Teil der (kostenlosen) Story-Erweiterung "Spirits of Amazonia" veröffentlicht worden. Spirits of Amazonia spielt vor dem ursprünglichen Story-Modus.Im zweiten Teil wird die bisherige Geschichte von Jake fortgesetzt. Es gibt neue Stammeslegenden, einen weiteren Jägerstamm und neue Aktivitäten wie Heilen sowie Trommeln. Auch weitere Kartenbereiche wurden überarbeitet. Sie zeigen, wie die Dschungelareale vor den Ereignissen des Basis-Story-Modus aussahen. Weitere Update-Details findet ihr hier Spirits of Amazonia wird zu einem späteren Zeitpunkt als kostenloses Update für Konsolen erscheinen.