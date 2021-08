Green Hell: VR-Fassungen auf 2022 verschoben; Koop bestätigt

Wenn schon VR-Survival, dann richtig: Der von Creepy Jar beauftragte VR-Entwickler Incuvo arbeitet derzeit bekanntlich an VR-Umsetzungen der Survival-Simulation Green Hell ab 14,69€ bei kaufen ) . Damit sowohl Quest-Besitzer, als auch VR-Spieler am hochgezüchteten Spiele-PC mit angemessener Grafik bedient werden, werden die zwei Versionen sogar von unterschiedlichen Teams entwickelt.Da für die Realisierung dieser Pläne noch etwas mehr Zeit benötigt wird, soll die PC-VR-Fassung aber nicht mehr im dritten Quartal 2021 erscheinen. Stattdessen wird auf dem offiziellen Twitter-Auftritt neuerdings das erste Quartal 2022 als aktueller Release-Zeitraum für beide Umsetzungen genannt. Entgegen früherer Pläne soll die Quest-Fassung also nicht mehr später kommen, sondern ebenfalls zum Release der PC-VR-Version erscheinen.Eine weitere interessante Info aus dem Tweet ist übrigens die Bestätigung der Koop-Unterstützung. Diese ist allerdings vermutlich erst für ein Update nach dem Launch geplant. Wie viele Spieler mitmachen dürfen und ob auch Cross-play möglich sein wird, ist noch nicht bekannt.