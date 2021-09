Green Hell: Patches, Updates und neue Inhalte verzögern sich

Dear Adventurers, we would like to inform you about Green Hell updates. pic.twitter.com/SdbNsfZpwc



— Green Hell (@GreenHellGame) September 21, 2021

Das Entwicklerteam Creepy Jar meldet, dass die Veröffentlichung der Patches, der Upgrades und der neuen Inhalte für Green Hell ab 18,89€ bei kaufen ) auf PC und Konsolen länger dauern wird.So sollen die Konsolen-Versionen des Survivalspiels erst mit der Veröffentlichung von The Spirits of Amazonia Parts 1 & 2 umfangreich verbessert werden. "Aufgrund der Komplexität dieses Upgrades und der Änderungen, die am Basisspiel vorgenommen werden müssen, können wir keine festen Termine nennen, aber wir bitten um Ihr Verständnis, während wir fleißig an einer Lösung arbeiten", heißt es in einem Statement.Der dritte und letzte Teil von The Spirits of Amazonia auf PC ist ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben worden. "Die Anzahl der notwendigen Änderungen und Ergänzungen erfordert mehr Entwicklungszeit, als wir erwartet haben", schreiben die Mitarbeiter von Creepy Jar. Insgesamt soll die Qualität bei den Updates priorisiert werden.Letztes aktuelles Video: Spirits of Amazonia Part 2 Trailer