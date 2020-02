Imperator: Rome: Erste Früchte der kontinuierlichen Verbesserungen

Bei der Vorstellung des Geschäftsergebnisses für das Jahr 2019 kam Ebba Ljungerud (CEO von Paradox Interactive) ebenfalls auf Imperator: Rome zu sprechen, das nach dem Verkaufsstart bekanntlich viele Paradox-Spieler aufgrund unterschiedlicher Erwartungen verprellt hatte. Daraufhin starteten die Entwickler intensive Umbaumaßnahmen an dem Strategiespiel und bezogen die Rückmeldungen der Spieler ein.Ebba Ljungerud: "Es ist auch erfreulich zu sehen, wie die kontinuierlichen Verbesserungen bei Imperator: Rome erste konkrete Ergebnisse liefern. Am Ende des vierten Quartals [Oktober bis Dezember 2019] und nach einer Reihe von Updates hat Imperator: Rome die höchsten Spielerzahlen seit dem Verkaufsstart erreicht und die Nutzerbewertungen auf Steam sind von größtenteils negativ zu größtenteils positiv übergegangen. Dies ist ein weiteres Beispiel für unsere langfristige Strategie, unsere Marken und Franchises methodisch aufzubauen und in enger Zusammenarbeit mit unserer Spielergemeinde zu entwickeln."Letztes aktuelles Video: v13 Updates Improvements