Imperator: Rome: Update 1.5 verändert Politik und Kultur; Inhaltspaket Epirus und Cross-Store-Multiplayer

"Kulturelle Integration: Ausweitung der politischen Rechte, einschließlich der Staatsbürgerschaft, auf große Untertanen-Minderheiten, um deren Loyalität und Produktivität zu erhöhen.

Überarbeitete Revolten: Es ist jetzt wahrscheinlicher, dass Rebellen in Provinzen mit der gleichen Kultur stärker werden, wenn sie sich Land aneignen und somit die Durchführbarkeit ihrer Sache unter Beweis stellen.

Hohe Gesellschaft: Die Oberschichten in den Provinzen haben spezifische Bedürfnisse und führen eher zu Rebellionen.

Überarbeitete Politik: In den Republiken gibt es weniger politische Parteien zu verfolgen, und ihre Wahlpräferenzen sind leichter zu verstehen.

Die Veröffentlichung des Updates wird von dem Inhaltspaket Epirus begleitet, das bisher nur als Vorbesteller-Bonus für Imperator: Rome erhältlich war und das Spiel nun mit zusätzlichem Material erweitert."

"Einzigartiges Armeemodell für Epirus

Einzigartiges Schiffsmodell für Epirus

Besonderes Epirote-Denkmal: Der Orakelkomplex von Dodona

Sechs Ereignisketten aus dem Leben des Pyrrhus von Epirus, jede mit neuer Kunst

Drei zusätzliche Epirus-Ereignisketten, neu in Imperator: Rome (frei verfügbar für alle, die Imperator: Rome vorbestellt haben)

Ein neuer Musiktitel"

Paradox Interactive hat für Imperator: Rome das Menander-Update 1.5 und Inhaltspaket Epirus (Preis: 3,99 Euro) veröffentlicht.Das Menander-Update vertieft unter anderem das Kulturmanagement und berücksichtigt dabei, dass Imperien oft Zugeständnisse an eroberte Völker machen, um sie leichter an neue Machthaber zu gewöhnen. Die Spieler sollen so ein Imperium aus vielen Kulturen aufbauen und trotz aller Unterschiede eine starke Einheit schaffen können. Auch die Revolten-Mechanik wird in dem Zusammenhang überarbeitet.Darüber hinaus ist der Online-Mehrspieler-Modus nicht mehr auf Mitspieler beschränkt, welche die gleiche Plattform bzw. den gleichen Store benutzen (Paradox Store, Steam, GOG.com, andere digitale Stores).Das Menander-Update im Überblick ( Change-Log ):Das Epirus-Inhaltspaket konzentriert sich auf die Karriere des Kriegerkönigs Pyrrhus: