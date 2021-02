Imperator: Rome: Heirs of Alexander (DLC) und Military-Update im Anmarsch

"Einzigartige Missionsstränge: Neue spezielle Missionsziele für das Antigonidenreich in Anatolien, das Seleukidenreich in Asien und das Ptolemäerreich in Ägypten, Makedonien und Thrakien.

Gemeinsame offene Missionsstränge: Diadochen-Missionsziele, die für alle Nachfolgekönigreiche verfügbar sind.

Weltwunder-Designer: Neues Tool, mit dem Spieler ihre eigenen benutzerdefinierten Monumente bauen können, die ihrem Standort oder dem gesamten Reich Boni verleihen.

Neue Ereignisse: Verschiedene historische Ereignisse, die auf der Geschichte und dem Wirken von Alexanders Nachfolgern basieren.

Neue Gottheiten: Regionale Götter und Göttinnen aus den hellenistischen Königreichen.

Neue Musik: Drei neue Musiktitel, die die Streitkräfte der Königreiche inspirieren."

"Ausgehobene Armeen: Spieler ziehen für ihre Kriege Soldaten aus ihren Provinzen ein. ihre Größe und Zusammensetzung richtet sich nach den Kulturen und Bevölkerungstypen der Provinz.

Legionen: Spieler entwickeln ihre Militärtechnologie weiter, um stehende, professionelle Streitkräfte zu schaffen, die ihr Imperium schützen. Aber sie sollten sich vor deren Kosten und der Tendenz, illoyalen Generälen zu folgen, hüten.

Militärgeschichte: Legionen und Söldnereinheiten haben eine Historie, die ihre Leistungen im Laufe der Zeit auflistet und basierend auf ihren Errungenschaften zu Ehrungen oder Bestrafungen führt.

Ingenieure: Spezielle Kohorte zur Hilfe bei Belagerungen, Flussüberquerungen und Straßenbau.

Änderungen an Erfindungen und militärischen Traditionen: Radikal überarbeitetes Erfindungssystem - Spieler schalten neue Fähigkeiten neben alten Erfindungen frei und formen ihre Zivilisation wie nie zuvor.

Diadochische Kriegsziele: Neue groß angelegte Eroberungen, die den hellenistischen Königreichen zur Verfügung stehen, um die Ambitionen der Nachfolgeherrscher besser zu formen.

Überarbeitung der Benutzeroberfläche: Komplett überarbeitete Oberfläche, um Optionen und Entscheidungen intuitiver zu gestalten.

Und vieles mehr: Neue Einheitenmodelle für ausgehobene und Legionseinheiten, neue Hafenbauoptionen, Änderungen an Forts und Gottheiten."

Paradox Development Studio und Paradox Thalassic haben das Content-Pack "Heirs of Alexander" (die Erben Alexanders) und das Military-Update für Imperator: Rome ab 18,99€ bei kaufen ) angekündigt.Dieses Content-Pack konzentriert sich auf die Nachfolgereiche von Alexander dem Großen. Es wird ab dem 16. Februar 2021 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro bei den bekannten Online-Händlern erhältlich sein."Die Ära von Alexander III. von Makedonien war kurz und fulminant. In seinem jahrzehntelangen Krieg in Asien brannte Alexanders Feuer eine Legende in die Herzen der Könige und Eroberer, die ihm folgen sollten. Sein Tod zog einen Bürgerkrieg nach sich, in dem sich Kameraden gegen Kameraden wandten, um den heiligen Umhang des gefallenen Königs zu beanspruchen. Nun können Spieler sich als würdig erweisen, der wahre Erbe von Alexanders Vermächtnis zu werden."Heirs of Alexander Content-Pack im Überblick:Zusammen mit Heirs of Alexander (DLC) wird am 16. Februar 2021 das kostenlose Update 2.0 (Marius) für das Hauptspiel erscheinen. Das Update überarbeitet das Militärsystem.Marius-Update im Überblick: