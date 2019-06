Age of Wonders: Planetfall: Cyborg-Zombies, Laser-Dinosaurier und Kampfroboter im Trailer - 4Players.de

Auch Age of Wonders: Planetfall wurde auf der E3 2019 mit einem neuen Trailer präsentiert, in dem Cyborg-Zombies, Dinosaurier mit Laserwaffen und Kampfroboter kurz zu sehen sind. Das rundenbasierte Sci-Fi-Strategiespiel (strategische Oberwelt und taktische Gefechte) von Paradox Interactive und Triumph Studios wird am 6. August 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - sowohl im Einzelhandel als auch in digitaler Form.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming ShowNach über 15 Jahren im Bereich der klassischen Fantasy sind die niederländischen Triumph Studios, die 2017 von Paradox Interactive übernommen wurden, erstmals umgeschwenkt und werkeln seither an einem Strategiespiel in einem Science-Fiction-Szenario - wobei die Entwickler eigentlich der Ansicht sind, dass sie nun auf Fantasy in einem futuristischen Setting setzen würden. In unserer Vorschau haben wir erste Kolonien auf einer fernen Welt gegründet.Das Spiel wird in drei Editionen erscheinen. Neben der Standard Edition (nur das Hauptspiel) für 49,99 Euro gibt es die Deluxe Edition (59,99 Euro) und die Premium Edition (89,99 Euro). Die Preise gelten für die PC-Version. Die Deluxe Edition umfasst ein digitales Artbook, den Soundtrack, das Dekopaket "Bravado Bundle", das Dekopaket "Spacerpunk" und den Szenarioplaneten "Infested Worlds" (Überlebe in einer von Alien-Flora und Fauna überwucherten Welt, die von der Fraktion der Kir'ko dominiert wird). Die Premium Edition umfasst alle Inhalte der Deluxe Edition sowie den Season Pass. Der Season Pass soll drei Erweiterungen sowie "einen Sofortbonus" aufweisen.Steam-Hinweis: Benötigt einen Drittanbieteraccount: Paradox Account (für Multiplayer) (Unterstützt Verknüpfung mit Steam-Account).