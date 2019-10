Age of Wonders: Planetfall: Erste Erweiterung für November datiert - 4Players.de

Die Fantasy-Strategie im Weltraum erschien im August und erhielt bei uns im

. Die Fantasy-Strategie im Weltraum erschien im August und erhielt bei uns im Test eine Wertung von 78% auf allen drei Plattformen.

Die erste Erweiterung für Age Of Wonders: Planetfall hat einen Namen und einen Releasetermin: Wie Paradox und Triumph Studios im Rahmen der PDXCON 19 bekanntgegeben haben, erscheint Revelations am 19. November für PC, PS4 und Xbox One zum Preis von 14,99 Euro.Die Expansion enthält u.a. eine neue Geheimtechnologie sowie zusätzliche Missionen für die Kampagne, die laut Herstellerangaben eine Spielzeit von mehr als zehn Stunden bieten sollen.Letztes aktuelles Video: Revelations DLC 1