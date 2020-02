Age of Wonders: Planetfall: Tyrannosaurus-Update: Viele Verbesserungen, neue Spielmodi und Schwierigkeitsgrade

Für Age of Wonders: Planetfall ist das Tyrannosaurus-Update auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Das Tyrannosaurus-Update ist der bisher umfangreichste (kostenlose) Patch für das rundenbasierte Strategiespiel von Paradox Interactive und Triumph Studios.Mit dem Patch werden neue "Spielintensitätsoptionen" eingefügt, wodurch sich die persönliche Herausforderung besser anpassen lässt. Eine Partie kann z.B. deutlich entspannter ablaufen oder auf Hardcore eingestellt werden. Auch der "No-Colonizer-Modus" kehrt zurück. In dieser Spielvariante ist die Gründung neuer Kolonien blockiert, weswegen es nur kleine Imperien geben wird. Darüber hinaus werden Tutorial sowie Kampagnen verbessert und die Spielbalance überarbeitet, u.a. in den Bereichen Wirtschaftsforschung, Terrain-Interaktion, Spezialoperationen, Wirtschaft der Kolonien, Startboni und bei den Belohnungen für die Zerstörung von Kolonien und Sektoren.Neue Expeditionen und Verbesserungen mancher Einheiten sollen die mittlere Spielphase interessanter machen. In Kämpfen haushoch unterlegene Gegner sollen nach dem Tyrannosaurus-Update übrigens fliehen. Neben Verbesserungen der Kriegskoordination (Diplomatie), der Lesbarkeit des Interfaces sowie der Karte sollten die Computergegner in Zukunft cleverere Truppen-Zusammenstellungen in den Kampf schicken. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Tyrannosaurus Update