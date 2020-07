Forza Horizon 4: Upgrade für Xbox Series X bringt höhere Bildrate und weitere Verbesserungen

Forza Horizon 4 will be optimized for the Xbox Series X at launch with Smart Delivery.



📺️Native 4K 60 FPS

🏁Quick Game Resume and Faster Load Times

🔎 Higher Visual Fidelity at Longer Distances



💲💲All at no additional cost. pic.twitter.com/p1uN531RYR



Zum Start der Xbox Series X wollen Playground Games und Microsoft ein Next-Gen-Update für das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 4 via Smart Delivery anbieten. Wie die Entwickler via Twitter angeben, soll man dann mit einer nativen Auflösung von 4K in Kombination mit einer Bildrate von 60fps durch das virtuelle Großbritannien rasen dürfen.Darüber hinaus werden flottere Ladezeiten versprochen. Zudem soll die Zeichentiefe verbessert werden, was ebenfalls zur höheren Bildqualität im Vergleich zur aktuellen Konsolengeneration beitragen soll. Auf der Standard-Xbox läuft Forza Horizon mit 1080p/30, während man auf der Xbox One X die Wahl zwischen einer 4K-Darstellung mit 30fps und einem Performance-Modus mit 1080p/60 hat.Letztes aktuelles Video: The Eliminator Announce Trailer