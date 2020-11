Forza Horizon 4: Fünfter Teil noch vor neuem Forza Motorsport?

Eigentlich hatten sich Forza Motorsport und der Open-World-Ableger Forza Horizon im jährlichen Turnus abgewechselt - bis man sich bei Turn 10 dazu durchgerungen hatte, der Entwicklung des nächsten Teils mehr Zeit einzuräumen.Fuhr die Haupreihe in der Vergangenheit immer vorne weg, könnte es auf der Generation Xbox Series X / S umgekehrt laufen: Wie Video Games Chronicle in Anlehnung auf den Podcast "The Xbox Empire" meldet, könnten die Entwicklungsarbeiten an Forza Horizon 5 schon so weit fortgeschritten sein, dass die Fortsetzung noch vor dem neuen Forza Motorsport erscheinen könnte. Das spekuliert zumindest Jeff Grubb von Game Beat und glaubt an eine Veröffentlichung im kommenden Jahr - und das, obwohl das Spiel im Gegensatz zu Forza Motorsport noch gar nicht offiziell von Playground Games angekündigt wurde, das zurzeit auch an dem Rollenspiel Fable werkelt.Offenbar hat Grubb die Information aufgeschnappt, dass man sich bei Playground Games bereits auf den Fall vorbereitet, noch vor Forza Motorsport die Ziellinie bei der Veröffentlichung zu überqueren.Letztes aktuelles Video: The Eliminator Announce Trailer