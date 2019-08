Cat Quest 2: The Lupus Empire: Kooperatives Katzen-Abenteuer startet im Herbst - 4Players.de

The Gentlebros und PQube haben im Rahmen von Nintendos Indie-World-Präsentation im Vorfeld der gamescom 2019 mitgeteilt, dass Cat Quest 2: The Lupus Empire im Herbst 2019 startklar sein wird. Das Open-World-Action-Rollenspiel erscheint neben Switch auch für PlayStation 4, Xbox One, PC und Smartphones.Im Nachfolger von Cat Quest wird man eine Welt voller Monster, Dungeons und Quests erkunden, sowohl bekannten als auch neuen Landstrichen einen Besuch abstatten und dieses Mal auch kooperativ mit einem zweiten Spieler losziehen können. Die Story wird sich um zwei verfeindete Königreiche drehen.Letztes aktuelles Video: Reveal Teaser