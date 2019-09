Cat Quest 2: Katzen und Hunde im lokalen Koop-Modus - 4Players.de

In Cat Quest 2 wird es einen lokalen, kooperativen Multiplayer-Modus für zwei Personen geben, den die Entwickler im folgenden Trailer kurz präsentieren. Diesmal werden zwei Spieler gemeinsam die Fantasywelt voller Katzen, Hunde und Wortspiele erkunden können. Ein Online-Koop-Modus ist nicht geplant. Das Open-World-Action-Rollenspiel wird am 24. September 2019 für PC erscheinen und später im Herbst für PlayStation 4, Switch und Xbox One umgesetzt."Vor dem Hintergrund einer drohenden Fortsetzung des Krieges zwischen den Katzen von Felingard und den vorrückenden Hunden des Lupus-Reiches erzählt Cat Quest 2 die Geschichte von zwei Königen, die sich gegen ihren Willen zusammenraufen und auf eine fan-tatz-tischen Entdeckungsreise begeben müssen, um ihre Throne zurückzuerobern. Spiele nicht nur als Katze sondern auch als Hund, während du ihre Königreiche alleine oder mit einem Freund erkundest! Erledige Quests in einer Welt voller Magie und skurriler Monster und begib dich auf ein einmaliges Katz-Abenteuer", schreiben The Gentlebros.Letztes aktuelles Video: Two paws are better than one