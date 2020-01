A Long Way Down: Kartenbasiertes Roguelite-Rollenspiel bereitet sich auf den Early-Access-Start vor

Das kartenbasierte Roguelite-Rollenspiel A Long Way Down von Seenapsis, Goblinz Studio und Maple Whispering Limited wird am 16. Januar 2020 in den Early Access auf Steam starten, wo es zusammen mit der Community in zirka vier bis acht Monaten zur Marktreife gebracht werden soll. Neben der PC-Version wurde ursprünglich auch eine Switch-Fassung angekündigt. Aktuell soll die Vorabfassung drei Helden, ein Dutzend Monster und rund 40 Karten enthalten.A Long Way Down ist eine Mischung aus rundenbasiertem Sammelkartenspiel sowie einem Roguelite-Rollenspiel, in dem die Spieler eine Gruppe aus Abenteurern zusammenstellen und ihre Spielkarten benutzen, um zu kämpfen, zu überleben und sich einen Weg durch die dunklen Gänge eines Labyrinths zu bahnen. Darkest Dungeon Slay the Spire und Hand of Fate werden als Inspirationsquellen genannt.Letztes aktuelles Video: Teaser