A Long Way Down: Kartenbasiertes Roguelite-Rollenspiel startet in den Early Access

Seenapsis, Goblinz Studio, Maple Whispering und Mugen Creations haben das Roguelite-Rollenspiel A Long Way Down am 16. Januar 2020 in den Early Access für PC entlassen, wo es in vier bis acht Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 23. Januar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "positiv" (aktuell sind 82 Prozent von 17 Reviews positiv).Der nach eigenen Angaben von Darkest Dungeon Slay the Spire und Hand of Fate inspirierte Titel "verbindet RPG und Deck-Building in einem Spiel. Du bist Sam und du versuchst, einem Labyrinth zu entkommen, in dem ein finsteres Genie sein Unwesen treibt. Lass dich von deinen Erinnerungen und Entscheidungen leiten ... ohne der Dunkelheit anheimzufallen."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer