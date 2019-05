Black Geyser: Couriers of Darkness: Spielszenen-Video (Beta) aus dem klassischen Einzelspieler-Rollenspiel - 4Players.de

Das Wiener Studio GrapeOcean Technologies hat ein Spielszenen-Video aus dem klassischen Einzelspieler-Rollenspiel Black Geyser: Couriers of Darkness veröffentlicht. Das Video stammt aus der Beta-Version für Kickstarter-Unterstützer ( Backer Beta ). In dem knapp 20 Minuten langen Video konzentrieren sich die Entwickler auf die Dialog- und Story-Aspekte und die Elemente, mit denen die Spieler ihre Umgebung beeinflussen können, während sie mit Nicht-Spieler-Charakteren interagieren.Die vorgeführte Quest "Kult von Zoria" steht in direktem Zusammenhang mit der Hauptstory des Spiels. Euer Charakter wurde von einer mysteriösen Figur in Isilbright (der Hauptstadt des Königreichs Isilmerald) angeheuert, um den Kult der Anbetung von Zoria (Halbgöttin der Nacht) zu ergründen und zu vertreiben - schließlich sind westlich von Isilbright seltsame Dinge passiert und wichtige Persönlichkeiten verschwunden. Im Laufe der Nachforschungen trifft man auf andere Abenteurer, die ebenfalls die gleiche Aufgabe kommen haben ...Black Geyser: Couriers of Darkness erinnert auf dem ersten Blick an Baldur's Gate, Icewind Dale oder Pillars of Eternity und setzt auf pausbierbare Echtzeit-Kämpfe mit einer Gruppe/Party aus bis zu fünf Charakteren. Ein zentrales Element in der Welt "Yerengal" ist Gier/Habgier. "Sie breitet sich stetig im Königreich aus und wirkt sich direkt auf das Gameplay aus. Die Spieler können diesen Prozess mit ihren Aktionen verlangsamen oder beschleunigen - ganz wie sie mögen", hieß es bei Kickstarter. Wenn zum Beispiel die Macht der Göttin der Gier steigt, könnten zum Beispiel die Preise der Händler steigen, die Nicht-Spieler-Charaktere unfreundlicher auf Ansprache reagieren oder gesetzestreue Bürger zu Outlaws werden. Hunderte Quests, komplexe Dialoge (inkl. Überredungsversuche), freie Erkundung bestimmter Areale und kreative Fertigkeiten für die Charaktere/Klassen sind geplant. Diebe können anderen Charakteren beispielsweise Gegenstände unterschieben. Das Projekt kann auf der eigenen Website noch weiter unterstützt werden.