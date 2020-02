Hotshot Racing: Neuer Name und Trailer für Racing Apex, ein Arcade-Rennspiel im Stil von Virtua Racing

Entwickler Lucky Mountain hat offenbar tatkräftige Unterstützung erhalten, denn der zunächst als Racing Apex vorgestellte Titel wird jetzt in Zusammenarbeit mit Sumo Digital ( Outrun Online Arcade Crackdown 3 ) fertiggestellt und erhielt außerdem einen neuen Namen: Hotshot Racing heißt das Rennspiel, dessen Polygonkunst Erinnerungen an Segas Virtua Racing weckt.60 Bilder pro Sekunde soll der Renner auf die virtuelle Straße bringen - sowohl auf Steam als auch PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Solisten und Online-Raser geben dabei gleichermaßen Gas, wobei sich bis zu vier Bleifüße auch im Splitscreen vor ein und demselben Bildschirm einfinden. An Rennvarianten stehen ein Grand-Prix-Modus, Checkpunkt-Läufe gegen ablaufende Sekunden, klassische Zeitrennen sowie ein Modus namens Cops and Robbers zur Verfügung, wo Diebe ihre Beute vor Verfolgern sichern.Zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt im Frühjahr soll auf allen Plattformen der Startschuss fallen - wer braucht da schon 90's Super GP , dessen Kickstarter-Unterstützer von Nicalis wie heiße Kartoffeln fallengelassen wurden, nachdem der Publisher das Projekt übernommen und zunächst scheinbar komplett verschwinden lassen hatte?Letztes aktuelles Video: Ankündigung Namensänderung