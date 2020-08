Hotshot Racing: Elegantes Driften: ab 10. September auf allen Plattformen

Der von Klassikern inspirierte Arcade-Racer Hotshot Racing erscheint am 10. September, wie Curve Digital sowie die an der Entwicklung beteiligten Studios Lucky Mountain Games und Sumo Digital mitgeteilt haben. Der Titel wird für knapp 20 Euro auf PC sowie PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein.In unserer Vorschau hinterließ das Spiel bereits einen sehr guten Eindruck: "Hotshot Racing [sieht] ja nicht nur klasse aus, sondern versprüht in jeder Sekunde auch diesen markanten Charme ehrwürdiger Spielhallen-Klassiker. Mit anderen Worten: Wenn hier nichts schief geht, rauscht demnächst nicht weniger als ein Gold-Kandidat über die Ziellinie!"Letztes aktuelles Video: Ankündigung Releasedatum