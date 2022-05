Razer: Gaming-Laptop mit 240-Hz-OLED-Display

Vin Dos schrieb am 04.05.2022 um 14:16 Uhr

Dadurch dass man bei Auslastung gerade einmal 1-2 Stunden spielen kann und dann an die Steckdose gebunden ist, macht so ein Gerät für diesen Preis für mich keinen Sinn. Klar, man kann es mal ins Hotel etc. mitnehmen. Wenn ich aber denke was für einen schönen PC ich mir dafür zusammenstellen könnte, der dazu schön leise ist und nicht ständig auf 93°C läuft. Aber gut. Jeder wie er will.