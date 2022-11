Razer: Neuer Wolverine V2 Pro-Controller für PS5 angekündigt

Razer Wolverine V2 Pro: Features und Preis

sowohl kabellos als auch mit Kabel nutzbar

zusätzliche Trigger-Tasten auf der Rückseite

HyperTrigger-Technologie, die Eingaben vor allem in Shootern und Rennspielen verbessern soll

6 programmierbare Tasten

austauschbare Analog-Sticks (hoch konkav, kurz konvex)

Unterstützung von Razer Chroma RGB über die Razer Controller-App (iOS & Android)

Analoger 3,5-mm-Audioanschluss

Verwendung am PC möglich

offiziell lizenzierte PlayStation-Tasten

Kabeloser Razer Wolverine V2 Pro Gaming Controller

Razer HyperSpeed Wireless 2.4 GHz USB Typ A Dongle

3 m USB Type C zu USB Type A Kabel

2 zusätzliche Analog-Stick-Aufsätze

Produktinformationen

Mehr Controller-Vielfalt für die PlayStation 5: Razer hat heute den Wolverine V2 Pro angekündigt, der sich dem Namen gerecht an Pro-Spieler richtet. Das Design weckt jedoch Erinnerungen an die Xbox-Konkurrenz.Der Razer Wolverine V2 Pro spielt in der Liga des Xbox Elite-Controller oder des DualSense Edge, ist also mit zahlreichen zusätzlichen Features im Vergleich zu einem normalen Controller ausgestattet. Das lässt sich Razer aber auch dementsprechend kosten.Das Highlight des neuen Razer Wolverine V2 Pro sind gemäß Razer die Mecha-Tactile Action Buttons, die schnellere Tasteneingaben ermöglichen sollen. Das gilt ebenso für das 8-Wege-Micro-Switch-D-Pad, welches vor allem bei Prügelspielen mit genauen Eingaben überzeugen soll. Darüber hinaus bietet der Controller noch folgende Vorteile:Bei diesen Features fällt auch der Lieferumfang entsprechend etwas umfangreicher aus:Fehlt nur noch der Preis und der ist keinesfalls ein Leichtgewicht: Die unverbindliche Preisempfehlung für den Razer Wolverine V2 Pro liegt bei 299,99 Euro. Damit ist Razers Controller noch einmal satte 60 Euro teurer als der DualSense Edge von Sony Einen Releasetermin gibt es für den Razer Wolverine V2 Pro derzeit noch nicht. Vorbestellungen werden aber bereits jetzt über Razer.com oder über GameStop angenommen.