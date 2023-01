Razer: Auf der CES 2023 Gaming-Laptops, Kopfkissen und mehr vorgestellt

Razer Blade: Zwei neue Modelle angekündigt

Razer hat auf der CES 2023 in Las Vegas gleich mehrere neue Produkte angekündigt, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Neben neuen Gaming-Laptops der Marke Blade gibt es auch ein ungewöhnliches Kopfkissen.Darüber hinaus kündigte Razer auch eine neue, leistungsstarke Webcam und eine Soundbar mit Head-Tracking-KI an. Wir stellen euch die Neuankündigungen in der Übersicht vor.Für seine Gaming-Laptop-Reihe kündigte Razer das neue Blade 16 und Blade 18 an. Dabei nutzen beide Modelle den Intel Core i9 HX-Chipsatz der 13. Generation, eine Grafikkarte der Nvidia GeForce RTX 40-Serie und vertrauen auf DDR5 5600 MHz-Speicher. Darüber hinaus verspricht Razer, dass es eine verbesserte Wärmeregulierung gibt, da man die Vapor Chamber-Kühltechnologie weiter optimiert hat.Das Razer Blade 16 verfügt laut Razer ebenfalls derweil über eine große Besonderheit: Es bietet das weltweit erste 16 Zoll HDR-fähige Dual-Mode-Mini-LED-Display mit einer Helligkeit von 1.000 Nits und einer Reaktionszeit von weniger als 3 ms. Zudem könnt ihr das Display in zwei verschiedenen Modi nutzen. Im Creator-Modus gibt es eine UHD+ Auflösung mit 120 Hz, während der Gamer-Modus eine FHD-Auflösung mit 240 Hz unterstützt. Das Razer Blade 16 soll im ersten Quartal 2023 für Preise ab 2.699,99 US-Dollar erscheinen.Ebenfalls im 1. Quartal 2023 zu Preisen ab 2.899,99 US-Dollar soll das Razer Blade 18 erscheinen. Das setzt auf ein 18 Zoll großes QHD+ Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und kann zudem als Desktop-Ersatz dienen, sofern gewollt.Noch ohne Releasetermin und Preis ist Project Carol, welches direkt aus der Forschungsabteilung von Razer stammt. Hinter den Namen verbirgt sich ein Kopfkissen für Gaming-Stühle, welches "immersiven Near-Field-Surround-Sound" bieten soll.Laut Razer bietet Project Carol klaren Sound unter der Verwendung von Near-Field-Surround Technologie. Zudem wird der Spielsound in Echtzeit in haptisches Feedback umgesetzt, was zu einer größeren Immersion führen soll. Verbunden wird das Kopfkissen über eine Wireless-Verbindung mit dem PC und bietet bis zu acht Stunden Akkulaufzeit. Ob Carol aber tatsächlich irgendwann das Licht der Welt erblickt, bleibt noch abzuwarten.Ebenfalls neu im Sortiment von Razer ist eine Soundbar. Die Leviathan V2 Pro ist laut dem Hersteller die "weltweit erste Beamforming-Soundbar für den Desktop mit Head-Tracking-KI". Sie entsteht in Zusammenarbeit mit THX und Audioscenic und soll klaren Sound bieten, der immer euch in den Mittelpunkt stellt.Möglich macht das eine eingebaute IR-Kamera, die automatisch die Position des Nutzers erkennt und entsprechend die Audiostrahlen anpasst. Darüber hinaus unterstützt die Leviathan V2 Pro 3D-Audio in zwei verschiedenen Modi (THX Spatial Audio Virtual Headset und THX Spatial Audio Virtual Speakers) und Razer Chroma RGB. Die Leviathan V2 Pro Soundbar erscheint noch im Januar 2023 für 489,99 Euro.Zu guter letzt kündigte Razer noch die Webcam Kiyo Pro Ultra an, die über einen "branchenführenden ultragroßen Sony 1/1,2" STARVIS 2-Sensor mit einer Pixelgröße von 2,9 Mikrometer" verfügt. Im Zusammenspiel mit der F/1.7-Blende soll die Webcam immer gestochen scharfe Bilder liefern, selbst wenn die Lichtverhältnisse mal schwach ausfallen sollten.Die Kiyo Pro Ultra kann außerdem ohne zusätzliche Hardware oder Software stets das Gesicht des Nutzers verfolgen und gleichzeitig den Hintergrund mit einem Bokeh-Effekt verwischen. Darüber hinaus kann die Kamera rohes 4K 30 FPS Material in unkomprimiertes 4K 24 FPS oder 1440p 30 FPS umwandeln oder alternativ direkt mit 1080p und 60 FPS in Streams einbinden.Preislich kostet das Paket jedoch einiges: Die Razer Kiyo Pro Ultra ist ab sofort für 349,99 Euro erhältlich. Angeschlossen wird sie übrigens über eine USB 3.0-Verbindung.