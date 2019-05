S.O.N: Psychologischer Survival-Horrortrip jetzt auch in Europa verfügbar - 4Players.de

Screenshot - S.O.N (PS4) Screenshot - S.O.N (PS4) Screenshot - S.O.N (PS4) Screenshot - S.O.N (PS4) Screenshot - S.O.N (PS4) Screenshot - S.O.N (PS4) Screenshot - S.O.N (PS4)

Die RedG Studios haben ihr bereits Ende März in Nordamerika erschienenes Survival-Horrorspiel S.O.N am 17. Mai 2019 auch in Europa veröffentlicht. Der PS4-exklusive Überlebenskampf, in dem man in den Wäldern Pennsylvanias nach seinem verschwundenen Sohn sucht, kann für 13,99 Euro im PlayStation Store heruntergeladen werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "S.O.N ist ein episches psychologisches Horrorspiel, das in der heutigen Zeit spielt. Sie spielen als Robert Alderson auf der Suche nach seinem vermissten Sohn Jay, der tief im Pennsylvania-Wald, besser bekannt als South Of Nowhere, vermisst wurde. In einer Welt, in der die Angst über jeden die Kontrolle übernimmt, wird Ihre Vergangenheit niemals ausgelöscht. Mit welchen Ängsten und Dämonen werden Sie konfrontiert sein, um Ihre Lieben zurückzuholen?"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer