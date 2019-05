World War 3: Live-Patch 0.6: Zwei Karten, Warzone-Überarbeitung und viele Verbesserungen - 4Players.de

Koroshiya hat geschrieben: ? Gestern 17:27 Bei rund 190 Spielern als Peak lohnt sich das schon kaum, das noch einmal zu installieren. Schon vor 2-3 Monaten hatte es immer gedauert, bis man jemanden gefunden hat. Bei rund 190 Spielern als Peak lohnt sich das schon kaum, das noch einmal zu installieren. Schon vor 2-3 Monaten hatte es immer gedauert, bis man jemanden gefunden hat.

Koroshiya hat geschrieben: ? Gestern 17:27 Die Konkurrenz ist aber einfach zu groß bzw. sind Shooter gefühlt immer weniger gefragt, sondern immer noch BR-Modi.

Wenn "gedauert" <3s heißt dann ja.Ich spiele WW3 seit Release ab und an und habe noch NIE länger als wenige Sekunden warten müssen (außer als die Server Probleme hatten)Es hat weniger Spieler ja, aber wenn du nicht gerade das unspaßige TDM auf einer bestimmten Map spielen willst, dann bekommst du im Allgemeinen immer ein Match in nur wenigen Sekunden.Die Konkurrenz ist quasi nicht vorhanden: BF3 und 4 sind alt und BF1/5 sind im Detail kaum mit WW3 vergleichbar.BR ist aktuell zwar "der heiße Scheiß" aber ich würde eher sagen, dass WW3 sich selbst zu viel im Weg steht:-das Spiel sieht nicht super aus-das Spiel läuft nicht gut-es kommt nur sehr langsam zu Progress in der Entwicklung-es wird kaum bis gar nicht vermarktet (außer dem Auftritt bei E3 oder GC gab es ja quasi keinerlei Marketing)-das Marketing Material ist nicht erklärend genug (sprich, es wird nicht klar, dass der Shooter im Kern eher BF4 "Hardcore" ist als alles andere)-das "Point streak" System ist fürn ArschDabei sie aber gesagt, dass WW3 super viel Spaß machen kann: der Shooter-Kern ist sehr gut (BF4 Hardcore spielt sich nicht ganz so präzise wie WW3), die Maps funktionieren im Großteil, das Teamplay funktioniert ähnlich gut oder schlecht wie bei BF4.Außerdem ist der Netcode in Ordnung und das Treffer-Feedback ausgezeichnet: ich habe extra noch mal BF4 installiert um es zu vergleichen un WW3 macht da einen deutlich besseren Job mir mitzuteilen ob ich getroffen habe oder nicht.In seinen besten Momenten hatte ich mit WW3 bisher schon mehr Spaß als bei BF4 (was daran liegt, dass es im Kern einfach schon mehr "Hardcore" ist), in seinen...