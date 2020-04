World War 3: Publishing- und Entwicklungspartnerschaft mit My.Games; Early Access wird pausiert

Die Entwickler von World War 3 (The Farm 51) haben eine Publishing- und Entwicklungspartnerschaft mit My.Games angekündigt. "Die Zusammenarbeit wird The Farm 51 die notwendigen Ressourcen und Fachwissen zur Verfügung stellen, um den Umfang des bevorstehenden Titels zu erweitern und gleichzeitig die kreative Kontrolle und Vision zu bewahren", heißt es in der Pressemitteilung.Der ambitionierte Multiplayer-Shooter wurde im Oktober 2018 in den Early Access geschickt und kämpft nach einigen Inhaltsupdates mit sehr niedrigen Spielerzahlen . Im Zuge der Überarbeitung wird das Spiel erstmal aus dem Verkauf genommen, bis weitere Details zur Veröffentlichung bekannt gegeben werden. Spieler, die World War 3 bereits erworben haben, können das Spiel weiterspielen und erhalten Veteranenstatus sowie Ingame-Kosmetika.The Farm 51 wird weiter an der Verbesserung des Titels arbeiten. Zu den geplanten Neuerungen gehören ein asiatischer Schauplatz, ein verbessertes Bewegungssystem, Verbesserungen bestehender Karten, ein neues Interface, Spielerfortschrittssysteme, weitere Waffenanpassungen und umfangreichere Tutorials. Auch weitere Spielmodi sind angedacht."Wir freuen uns, die Partnerschaft mit My.Games bekannt zu geben und von ihrem Erfahrungsschatz bei der Veröffentlichung von Multiplayer-Shootern zu profitieren", sagt Kamil Bilczynski, Creative Director und Mitbegründer von The Farm 51. "Unsere Zusammenarbeit mit My.Games stellt sicher, dass wir einen wirklich globalen Ansatz für die Veröffentlichung von World War 3 verfolgen und dabei unserer ursprünglichen Vision für das Spiel treu bleiben, während wir daran arbeiten, das Kern-Gameplay zu verbessern, die Mechanik zu perfektionieren und die Grenzen des Gesamtumfangs des Projekts zu erweitern.""World War 3 ist ein Spiel mit enormem Potenzial, und wir glauben, dass unsere Partnerschaft mit The Farm 51 das Spiel zu einem der größten Multiplayer-Militär Shooter auf dem Markt machen kann", so Alexey Izotov, Leiter Global Operations bei My.Games.Letztes aktuelles Video: Warzone Giga-Patch Trailer