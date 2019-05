Fallout 76: Patch 9 mit Verkaufsautomaten und Legendär-Wechselautomaten steht an - 4Players.de

Plasmagewehr-Basisschaden wird um 30 % erhöht.

Enklaven-Plasmagewehr-Basisschaden wird um 10 % bis 30 % erhöht."

Bei der Herstellung von Brennstoff werden 20 (statt bisher 5) Einheiten produziert.

Bei der Herstellung von Kryo-Zellen werden 25 (statt bisher 15) Einheiten produziert."

Am 7. Mai 2019 wird Patch 9 für Fallout 76 erscheinen. Das Update verspricht Spieler-Verkaufsautomaten, Legendär-Wechselautomaten, Balancing-Änderungen und eine neue Ranglistenstatistik für die Beta des Überlebensmodus ( Details ). Die "Schaukästen", in denen man Waffen, Wackelpuppen, Magazine und andere Dinge in den C.A.M.P.s ausstellen kann, werden nicht rechtzeitig startklar sein und erst einige Wochen nach Veröffentlichung von Patch 9 ins Spiel kommen.Die Spieler-Verkaufsautomaten werden folgendermaßen beschrieben: "Geschäftstüchtige Appalachia-Bewohner reiben sich schon die Hände, denn die Spieler-Verkaufsautomaten von Patch 9 machen jedes C.A.M.P. zum Minimarktplatz. Verkauft damit Gegenstände, die ihr bei euren Abenteuern gemacht oder gesammelt habt, um euch etwas dazuzuverdienen. Oder geht auf Schnäppchenjagd, besucht die C.A.M.P.s anderer Spieler und stöbert in deren Angebot - vielleicht findet ihr ja etwas Schönes für eure Sammlung. Sobald ihr einen Verkaufsautomaten gebaut habt, könnt ihr hier Waren aus eurer Lagerkiste reinstellen und festlegen, wie viele Kronkorken ihr dafür haben wollt. Ein neues Verkaufsicon neben den Gegenständen in der Lagerkiste zeigt an, welche Waren ihr bereits im Automatenangebot habt. Wenn ein Käufer zuschlägt, erhaltet ihr eine Verkaufsbenachrichtigung und der Erlös wird abzüglich einer Gebühr von 10 % für eine gesunde Ingame-Wirtschaft eurem Kronkorken-Konto gutgeschrieben. Wer ein erfolgreiches Geschäft betreiben will, muss die Kundschaft anlocken! Sobald ihr einen Verkaufsautomaten gebaut und mit Strom versorgt habt, wird die Lage eures C.A.M.P.s für alle Spieler sichtbar, solange ihr nicht den Status 'Gesucht' habt. Wenn jemand auf der Karte mit dem Cursor über euer C.A.M.P. fährt, sieht er euren Namen, euer Spieler-Symbol und die Waren, die ihr zum Verkauf anbietet. Wenn ihr viele begehrte Waren und seltene Gegenstände zu fairen Preisen anbietet, dürfte euer Laden rasch neue Besucher anlocken."Neu sind ebenfalls die Legendär-Wechselautomaten, welche die Ankunft der "Grubenhauer-Händlerin" (Ende Mai) vorbereiten sollen. Fortan können überflüssige legendäre Gegenstände in Legendär-Scheine (neue Währung) umtauscht werden, die sich später gegen legendäre Gegenstände bei der Händlerin eintauschen lassen."Plasmagewehre sind derzeit nicht so wirkungsvoll, wie wir es gerne hätten. Sie bekommen deshalb eine Schadenserhöhung, um besser mit den anderen Waffentypen mithalten zu können. Die folgenden Stärkungen sollten Plasmagewehren generell mehr Wumms geben:"Wir knöpfen uns auch einige Fehler vor, die bei Schrotflinten mit dem legendären Effekt 'Explosiv' auftreten können. Das erste Problem bewirkte, dass der Effekt statt der vorgesehen 20 % gar doppelten Schaden verursachte. Der zweite Fehler brachte den Pip-Boy dazu, niedrigere Schadenswerte anzuzeigen, als sie von explosiven Schrotflinten in Wirklichkeit zugefügt wurden. Das sind jetzt keine Balancing-Änderungen in dem Sinn, aber es ist wichtig, dass der angezeigte und der tatsächlich zugefügte Schaden von explosiven Schrotflinten korrigiert werden.""Wir haben von euch vernommen, dass es ganz schön schwer sein kann, an Brennstoff und Kryo-Zellen zu kommen. Damit ihr beim Werkbankbesuch mehr von diesen Munitionstypen ansammeln könnt, sind folgende Änderungen geplant: