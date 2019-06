Fallout 76: Chef-Entwickler über negative Rückmeldungen, verdiente Kritik und den aktuellen Zustand - 4Players.de

In einem Interview mit IGN hat Todd Howard (Game Director und Executive Producer) bestätigt, dass sie bei den Bethesda Game Studios mit den negativen Reaktionen auf Fallout 76 gerechnet haben. Er ist ebenfalls der Ansicht, dass das Online-Survival-Rollenspiel den Ruf des Entwicklers "in gewissem Maße beschädigt" habe.Auf die Frage, ob sie mit so viel Gegenwind und so vielen negativen Rückmeldungen gerechnet hätten, sagte der Bethesda-Frontmann via PC Gamer : "Wir wussten, dass wir viele Schwierigkeiten haben würden. Wir waren bereit ... wir wussten, dass dies nicht die Art von Spiel ist, die die Leute von uns gewöhnt waren und wir werden dafür Kritik ernten und viel davon ist sehr verdiente Kritik."Als er darauf angesprochen wurde, ob Fallout 76 dem Ansehen von Bethesda geschadet habe, sagte er: "Ich bin mir sicher, dass es solche [Auswirkungen] hatte. Es wäre naiv zu sagen, dass es keine gab. Aber ich denke, wenn die Leute das Spiel jetzt starten, wären sie überrascht." Er glaubt, dass sich das Spiel in der Zwischenzeit gewandelt habe und mittlerweile zu einem "fabelhaften Spiel mit einer unglaublichen Community" geworden sei. Howard: "Die Zeitspanne, wenn man startet, ist sehr schwierig. Es geht nicht darum, wie man startet, es geht darum, was daraus wird und ich könnte nicht stolzer auf das Team sein, das daran gearbeitet hat."Rückblickend betrachtet hätte er sich umfangreichere Tests vor dem Verkaufsstart gewünscht. Die größte Lektion, die sie aus dem Launch von Fallout 76 gelernt hätten, war es, dass sie das Spiel über längere Zeit mit einem weitaus größeren Publikum hätten testen müssen. Bestimmte Dinge würde man nur sehen, wenn man es 24/7 über mehrere Monate testen würde. Eine Art Early Access wie auf Steam oder eine größere (kostenlose) Beta für alle Käufer von Fallout 4, wären besser gewesen, führte Howard an.Letztes aktuelles Video: Wild Appalachia Trailer