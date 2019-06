Fallout 76: Updates: Wastelanders mit Nicht-Spieler-Charakteren; Nuclear Winter mit Battle Royale - 4Players.de

Bei der E3 2019 sind die nächsten Pläne für Fallout 76 angekündigt worden. Neben dem Battle-Royale-Modus "Nuclear Winter" wird im Herbst 2019 das große "Wastelanders-Update" (kostenlos) erscheinen, das Nicht-Spieler-Charaktere, Dialoge mit Auswahlmöglichkeiten und Konsequenzen sowie neue Story-Elemente mit sich bringen wird."Im riesigen kostenlosen Wastelanders-Update kehrt die menschliche Bevölkerung nach Appalachia zurück! Das erste Jahr von Fallout 76 drehte sich um die Öffnung von Vault 76 und die aus ihm strömenden Spieler, die das Ödland besiedeln. Im zweiten Jahr kommen auch andere Menschen wieder, um sich der Rückeroberung von Appalachia anzuschließen. Richtig gelesen: Fallout 76 erhält menschliche NSCs! Dieser riesige Update enthält eine neue Hauptquest, bei der ihr Entscheidungen und Konsequenzen abwägen müsst. Dabei lernt ihr schillernde neue Charaktere kennen, die ihre einzigartigen Geschichten mit euch teilen. Gerüchte um einen angeblichen Schatz locken Siedler- und Raider-Fraktionen an, die dieser Welt ihren Stempel aufdrücken wollen. Auf wessen Seite wollt ihr stehen? Eure Entscheidungen werden das Schicksal dieser Fraktionen bestimmen. Sowohl bei Siedlern als auch Raidern findet ihr besondere Begleiter, Geschichten und reichlich Gelegenheiten, um neue Waffen und Rüstungen zu verdienen. Wastelanders wird euer Fallout 76-Spielerlebnis grundlegend ändern, wenn es wie geplant im Herbst 2019 erscheint."Mit "Nuclear Winter" ist zudem ein Battle-Royale-Modus angekündigt worden, in dem 52 Spieler ums Überleben kämpfen. Fallout 76 wird man zudem in dieser Woche auf allen Plattformen kostenlos ausprobieren können."All die Atomraketen, die in Appalachia eingeschlagen sind, haben einen gewaltigen nuklearen Sturm ausgelöst – und ihr steckt mittendrin. Der Nuclear Winter naht und liefert den Rahmen für den neuen 52-Spieler-PvP-Modus von Fallout 76. Er nimmt sich des Battle Royale-Genres auf eine Weise an, wie es nur ein Fallout-Spiel vermag: Von Skills und Atomraketen bis hin zu wilden Appalachia-Kreaturen und C.A.M.P.s bietet Nuclear Winter eine ganz neue Variante des vertrauten Spielmodus. Sucht nach Waffen, Vorräten und Atomraketen, um im Kampf gegen eure Mitspieler zu bestehen. Dem Sieger gebührt die Ehre, neuer Aufseher von Vault 51 zu werden. Werdet ihr der letzte Überlebende sein? Find es bereits diese Woche bei der spielbaren Pre-Beta-Vorschau heraus."