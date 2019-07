Fallout 76: Hotfix entfernt Position der besten Survival-Spieler von der Karte - 4Players.de

Ein aktueller Hotfix im Online-Rollenspiel Fallout 76 sorgt laut pcgamer.com dafür, dass gute Spieler im Survival-Modus nicht länger für ihr Können bestraft werden. Bis vor kurzem wurde die Position der besten drei Spieler aus den Bestenlisten auch auf der Karte angezeigt.Die Top 3 der Leaderboards hatten also nicht gerade das leichteste Leben, weil sie leicht von anderen Spielern gefunden werden konnten. Künftig sollen sie aber nur noch in der Liste aufgeführt werden und nicht mehr auf der Karte der Spielwelt. Zudem seien einige Bugs, Balance-Probleme und UI-Macken behoben worden, so das Magazin.