Fallout 76: Update 13 mit "Öffentlichen Events" und Morgantown für Nuclear Winter steht an - 4Players.de

Am 10. September 2019 wird Update 13 für Fallout 76 erscheinen. Mit dem Update wird nicht nur die Morgantown-Karte für Nuclear Winter (Battle Royale) eingeführt , sondern auch das Event-System im Grundspiel überarbeitet. Durch das Feedback der Spieler wurden einige Events als "Öffentliche Events" neu eingestuft - mit zusätzlichen Informationen auf der Karte, kostenloser Schnellreise, serverweiten Benachrichtigungen und weiteren Verbesserungen."Sobald Patch 13 aufgespielt wurde, werdet ihr auf der Karte öffentliche Events ganz leicht an dem auffälligeren Event-Symbol erkennen. Wenn ihr dieses Symbol auswählt, erscheint ein neues Dialogfeld mit hilfreichen Informationen zum entsprechenden Event. Zum Beispiel: Wie viele Spieler bereits am Event teilnehmen. Wie lange das Event bereits läuft. Wie schwierig das Event ist - in einigen Fällen basiert diese Einschätzung mehr auf der Komplexität der Eventziele. Welche Art von Gameplay man erwarten kann: Bosskämpfe, Verteidigung etc. Der Ladebildschirm bei Schnellreise zu einem öffentlichen Events zeigt auch eine genauere Beschreibung des Events an, darunter Tipps, wie ihr das Event erfolgreich abschließen könnt", schreiben die Entwickler "Neben der kostenlosen Schnellreise haben wir noch etwas daran gebastelt, wie öffentliche Events eigentlich ablaufen. Erst einmal lasst ihr nicht länger euren Schrott fallen, wenn ihr im Abenteuermodus während eines öffentlichen Events sterbt. Stattdessen erhöht sich der Respawn-Timer bei jedem Tod (bis zu maximal 20 Sekunden). Öffentliche Events beginnen zudem nicht mehr in dem Moment, in dem ihr per Schnellreise im Bereich des Events aufschlagt. Sobald auf der Karte ein öffentliches Event angezeigt wird, startet dafür ein Timer. Wenn ihr am Event teilnehmen wollt, müsst ihr in dieser Zeit eine gewisse Handlung abschließen. Beim Event 'Teeterror' müsst ihr beispielsweise die Kessel aktivieren. Für das Event 'Das Herz des Sumpfs' müsst ihr hingegen zunächst ein Würgeherz finden. Ihr könnt diese Zeit zudem nutzen, um euch zu sammeln und eure Strategien zu besprechen oder die nötigen Schritte einzuleiten, um das Event frühzeitig zu starten. Wenn sich niemand im Bereich des Events befindet, bevor der Timer abgelaufen ist, wird das Event beendet. Zu guter Letzt wurde die 'Abklingzeit' für Events angepasst. Nun ist gewährleistet, dass immer nur ein öffentliches Event aktiv ist [die Events 'Verbrannte Erde' und 'Kryptisch' sind Ausnahmen], damit die Spieler sich gemeinsam auf ein Ziel fokussieren und ihre Kräfte besser bündeln können."Die folgenden Events fallen nach Einführung von Patch 13 unter "Öffentliche Events": Lagerfeuer, erlesene Gäste, Kryptisch, Speisung der Hungrigen, Freilandhaltung, Geleitete Meditation, das Herz des Sumpfs, Gefängnisausbruch, Gegen die Schallmauer, Einsturzgefahr, eine Nacht voller Gewalt, der Weg zur Erleuchtung, Projekt Paradies, Verbrannte Erde, Umschwärmt, Teeterror und Uranrausch.Weiter heißt es: "Euer Feedback zu Spielern, die nur rumstehen und bei Events nicht mithelfen, oder legendären Gegnern, die sterben, bevor ihr überhaupt die Chance hattet, mal selbst draufzuhauen, hat uns ebenfalls erreicht. Wir arbeiten gerade fleißig an einer zweiten Runde von Verbesserungen, die ein auf Leistung basierendes System für Eventbelohnungen beinhalten wird. Außerdem soll es nicht mehr möglich sein, legendäre Gegner in Events nach dem Kampf um ihr Hab und Gut zu erleichtern, wenn man selbst gar nicht mitgeholfen hat, sie zu besiegen – aber bis dahin müsst ihr euch noch in Geduld üben. Wir werden euch in den nächsten Monaten auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr Infos haben."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Nuclear Winter