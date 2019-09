Fallout 76: Abklingzeit von öffentlichen Events wird reduziert; Überlebensmodus (Beta) wird eingestellt - 4Players.de

Mit dem nächsten Patch (14) soll die Abklingzeit der öffentlichen Events in Fallout 76 erheblich reduziert werden. Besagte Events wurden mit Patch 13 eingeführt bzw. ausgeweitet."Wir können diese Abklingzeit nicht rausnehmen, aber wir geben zu, dass sie doch etwas zu lang war, vor allem wenn das vorherige Event scheiterte und frühzeitig beendet wurde. Daher werden wir die Abklingzeit mit Patch 14 erheblich reduzieren, sodass ihr viel öfter in den Genuss von öffentlichen Events kommt. Da sich die Events in Dauer und Schwierigkeit voneinander unterscheiden, können wir nicht ganz genau sagen, wie lang die jeweilige Abklingzeit sein wird, aber ihr solltet nach Aufspielen von Patch 14 merken, dass öffentliche Events etwa doppelt so oft auftreten. Das ist aber nicht die einzige Änderung. Wir arbeiten fleißig an weiteren Verbesserungen, die wir in Zukunft einführen wollen", schreiben die Entwickler Außerdem soll der Überlebensmodus (Beta) im Laufe des Herbsts deaktiviert werden. "Nuclear Winter" wird hingegen weiter fortgesetzt. Im Überlebensmodus konnten sich die Spieler gegenseitig ohne die PvP-Einschränkungen aus dem Abenteuermodus angreifen.Bethesda: "Das gilt natürlich auch für die Modi, in diesem Fall den Überlebensmodus, den wir für die Spieler eingeführt haben, die eine richtig knackige Herausforderung suchen. Wir haben den Überlebensmodus vor ein paar Monaten eingeführt und seitdem eine Menge großartiges Feedback erhalten, das uns geholfen hat, den Modus zu verbessern. Da wir mit Nuclear Winter nun einen weiteren einzigartigen kompetitiven Modus haben und unser bislang größtes Update mit großen Schritten auf uns zukommt, werden wir den Überlebensmodus (Beta) im Laufe des Herbsts deaktivieren. Unsere Konzentration liegt zurzeit auf Wastelanders, wir werden uns nach dessen Veröffentlichung aber wieder eurem Feedback widmen und das PvP-Erlebnis in Fallout 76 auf neue, spannende Bahnen lenken."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Nuclear Winter