Fallout 76: Fallout 1st: Premium-Abo mit privaten Servern und Bonus-Atomen für 14,99 Euro pro Monat - 4Players.de

"Monatlich 1.650 Atome & Atomic Shop-Angebote: Mit einer Fallout 1st-Mitgliedschaft erhaltet ihr einen monatlichen Bonus von 1.650 Atomen, die ihr im Atomic Shop auf den Kopf hauen könnt. Eine gute Gelegenheit, sich mit euren Lieblingswaren aus dem Atomic Shop einzudecken: Gönnt euch das Outfit, das ihr schon so lange im Auge habt – das solltet euch euer Charakter wert sein. Als Fallout 1st-Mitglied erhaltet ihr zudem exklusive Rabatte im Atomic Shop. Ihr bekommt also nicht nur jeden Monat Bonus-Atome, sondern auch die Möglichkeit, sie im Atomic Shop möglichst effektiv auszugeben.

Verwertungskiste: Mit diesem Fallout 1st-Gegenstand kommt Ordnung in euer Lager: Verstaut eure Herstellungskomponenten in der Verwertungskiste, damit sie keinen Platz in der Lagerkiste wegnehmen. Zerbrecht euch nicht mehr den Kopf darüber, welche Ressourcen ihr behalten sollt, denn die Verwertungskiste hat unbegrenzten Stauraum.

Überlebenszelt: Während einer Expedition in die Wildnis braucht ihr schnell eine Einsatzbasis mit gewissen Annehmlichkeiten? Dann schlagt das neue Überlebenszelt auf, das komplett mit Lagerkiste, Schlafsack, Verwertungskiste und Kochstation ausgestattet ist. Und damit ihr euch nach einem anstrengenden Tag in Appalachia richtig entspannen könnt, gehört auch ein Musikinstrument dazu. Das Zelt dient als zweiter Schnellreisepunkt neben eurem Haupt-C.A.M.P., wodurch ihr mehr Möglichkeiten habt, ohne Kronkorkengebühr auf Schnellreise zu gehen. Euer Überlebenszelt könnt ihr einfach über das Favoritenrad aufstellen. (Fallout 1st-Mitglieder können Überlebenszelt und Verwertungskiste sowohl in öffentlichen als auch in privaten Welten benutzen.)

Ranger-Rüstungs-Outfit: Geht im kultigen Fallout-Stil auf Entdeckung: Das Ranger-Rüstungs-Outfit ist für Fallout 1st-Mitglieder erhältlich.

Spielersymbole-und-Emotes-Paket: Zu eurer Fallout 1st-Mitgliedschaft gehört auch eine Reihe exklusiver Spielersymbole und Emotes. (Ranger-Rüstungs-Outfit, Spielersymbole und Emotes liegen während der Dauer der Mitgliedschaft im Atomic Shop bereit. Sobald ihr sie abgeholt habt, könnt ihr sie auch nach Ablauf der Mitgliedschaft noch nutzen.)"

Bethesda hat "Fallout 1st" angekündigt , eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft für Fallout 76 , die an ESO Plus für The Elder Scrolls Online erinnert. Das wichtigste Abo-Feature sind die privaten Welten (private Server), die von Fallout-1st-Mitgliedern für bis zu acht Personen erstellt werden können. Die Mitgliedschaft kostet 14,99 Euro pro Monat. Ein zwölfmonatiges Fallout-1st-Abo liegt bei 119,99 Euro.Über die privaten Welten schreiben die Entwickler : "Als Fallout 1st-Mitglied legt ihr fest, wer eure private Welt betreten darf. Ihr könnt alleine spielen oder bis zu sieben Mitstreiter einladen, um gemeinsam den Gefahren des postapokalyptischen West Virginia zu trotzen. Das Gameplay entspricht dem des Abenteuermodus und private Welten können nur von bereits existierenden Charakteren betreten werden. Es reicht, wenn der Inhaber (Host) einer privaten Welt Fallout 1st-Mitglied ist. Betretet eure private Welt, öffnet das Social-Menü und ladet eure Freunde ein, um loszulegen. Ihr könnt auch ein Team außerhalb eurer privaten Welt bilden und dann gemeinsam auf sie wechseln, alle Teammitglieder werden dann mitgenommen. Sollte der Inhaber der privaten Welt das Spiel verlassen, bleibt sie weiter aktiv, solange einer der anderen Spieler in dieser Welt Fallout 1st-Mitglied ist. Wir werden private Welten mit neuen Features stetig weiterentwickeln. Zu diesen Features gehören unter anderem vergrößerte Bauzonen, ein höheres C.A.M.P.-Budget und eine höhere Werkstätten-Haltbarkeit. Ihr habt euch zudem Mod-Unterstützung gewünscht - das ist etwas, was wir zu einem späteren Zeitpunkt definitiv zu den privaten Welten hinzufügen wollen."Zur Fallout-1st-Mitgliedschaft gehören außerdem:Über die Mitgliedschaft: "Als Alternative zur monatlichen Mitgliedschaft könnt ihr Fallout 1st auch gleich für ein ganzes Jahr erwerben. Dann erhaltet ihr im Vergleich zum Monatspreis einen Rabatt von 36 % (die genauen Beträge findet ihr auf unserer Webseite). Wenn eure Mitgliedschaft abläuft oder von euch gekündigt wird, habt ihr auch weiterhin Zugriff auf bereits erhaltene Atome und in der Verwertungskiste gelagerte Ressourcen. Die Kündigung tritt am Ende eurer zum Zeitpunkt der Kündigung geltenden Mitgliedschaftsperiode in Kraft."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Nuclear Winter