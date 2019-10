Fallout 76: Anti-Fan zog das Premium-Abo "Fallout 1st" auf falscher "offizieller" Website durch den Kakao - 4Players.de

Bethesda hatte kürzlich "Fallout 1st" angekündigt , eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft für Fallout 76 , die an ESO Plus für The Elder Scrolls Online erinnert. Die Mitgliedschaft kostet 14,99 Euro pro Monat, ein zwölfmonatiges Fallout-1st-Abo liegt bei 119,99 Euro ( zur News ). Ein (Anti-) Fan war von der Idee offensichtlich ganz und gar nicht begeistert.Er erstellte kurzerhand eine falsche offizielle Website für Bethesdas Rollenspiel, auf welcher das Modell mit harschen Worten kritisiert und veralbert wurde. Wie PCGamer.com berichtet, wurde die Seite unter der Domain "Falloutfirst.com" mittlerweile wieder offline genommen, doch im Internet-Archiv von web.archive.org lässt sich nach wie vor nachvollziehen, wie sehr sich der Ersteller mit zahlreichen Schimpfwörtern und typischen "Corporate Speech"-Floskeln über die Preismodelle aufregt: "Seitdem Fallout 76 gestartet wurde, haben wir durchweg nichts getan, um die Erfahrung zu verbessern und weiterzuentwickeln, basierend auf eurem besch... Feedback", so der Beginn der Tirade.