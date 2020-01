Fallout 76: Informationen zu Wastelanders - Erweiterung führt neues Rufsystem ein

Mit der kostenlosen Erweiterung für Fallout 76 namens Wastelanders wird Bethesda zwei neue Fraktionen in Appalachia - die Siedler und die Raider - einführen und beide hat Bethesda kurz vorgestellt. Wer sich darüber informieren will, kann das auf der offiziellen Webseite tun.So sind die von Paige angeführten Siedler vorrangig Handwerker, die den Ort Spruce Knob für ihre Zwecke aufgebaut haben, nachdem sie sich in Appalachia zusammengefunden haben. Die Raider kommen hingegen schon ursprünglich aus der Gegend und waren daher nicht begeistert davon, dass sich Andere dort niedergelassen haben. Bei einer abgestürzten Raumstation haben sie daraufhin ihre Crater genannte Basis errichtet, in der Fremde nicht gerade willkommen sind...Wie die Menschen in Crater und Spruce Knob auf euch reagieren, hängt von eurem Ruf bei der jeweiligen Fraktion ab - allerdings will Bethesda erst später beschreiben, wie genau dieses neue Rufsystem funktionieren wird.In den kommenden Wochen sollen außerdem weitere Spieler in die Testphase einladen werden, um Fallout 76 und die Wastelanders-Erweiterung auf Herz und Nieren zu prüfen - Informationen dazu sollen folgen.Letztes aktuelles Video: Wastelanders-Trailer