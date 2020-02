Fallout 76: Wastelanders: Ansehen bei "Siedlern" und "Raidern"

Mit dem großen Wastelanders-Update für Fallout 76 werden u.a. die beiden NPC-Fraktionen "Siedler" und "Raider" eingeführt. Bei der ersten Begegnung werden die Fraktionen mit Misstrauen auf die Spieler reagieren. Um das Vertrauen zu gewinnen, muss man zunächst Ruf bzw. Ansehen sammeln, indem man Informationen besorgt, Gegner ausschaltet und Quests abschließt. Insgesamt sieben Rufstufen sind geplant, darunter "Feindlich", "Misstrauisch", "Neutral", "Nachbarschaftlich", "Freundlich" und "Verbündeter"."Wenn ihr an Ruf bei einer Fraktion gewinnt, werdet ihr darüber benachrichtigt, wie viele Punkte ihr verdient habt, die sich je nach Tat natürlich unterscheiden. So bekommt ihr bei Abschluss einer Story-Quest wesentlich mehr Punkte als z. B. durch den Abschluss einer Fraktions-Tagesquest oder durch bestimmte Dialogentscheidungen. (...) Im Social-Menü könnt ihr euren Ruf bei den Fraktionen einsehen. Für jede Fraktion gibt es ein Symbol, das oben im Menü bei eurem Kontonamen euren aktuellen Ruf anzeigt. Wenn ihr darauf klickt, öffnet sich ein Fenster, das euch neben eurer Stufe auch anzeigt, wann ihr die nächste erreicht", erläutern die Entwickler Steigt der Ruf bei den Raidern und/oder Siedlern, werden euch die Einwohner in Crater (Raider) und Foundation (Siedler) "herzlicher willkommen heißen". Auch das Waren-Angebot (unter anderem Baupläne für neue Fraktionsgegenstände) bei Fraktionshändlern wird schrittweise ausgebaut, sofern diese durch Story-Inhalte freigeschaltet werden. Am 4. Februar soll ein Trailer die Wastelanders-Erweiterung näher vorstellen.Wastelanders wird als bislang größte (kostenlose) Erweiterung für Fallout 76 beschrieben. Sie umfasst (menschliche) Nicht-Spieler-Charaktere, Dialoge mit Auswahlmöglichkeiten und Konsequenzen sowie neue Story-Elemente. Die Erweiterung soll bis Ende März 2020 erscheinen.