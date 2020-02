Fallout 76: Wastelanders-Erweiterung erscheint Anfang April; Steam-Version bestätigt

"Neue Hauptquest und überarbeitete, ursprüngliche Hauptquest: Spieler können, entweder allein oder mit Freunden, die Geheimnisse von West Virginia in einer brandneuen Hauptquest sowie eine überarbeitete, ursprüngliche Hauptquest entdecken. Die Quests sind verfügbar, sobald die Spieler Vault 76 verlassen. Egal ob Veteran oder Neuling, es warten neue Missionen und Orte darauf, erforscht zu werden während die Spieler Seite an Seite mit neuen Charakteren (oder gegen sie) kämpfen, die ihren Weg nach West Virginia gefunden haben.

Menschliche NPCs: Spieler können sich mit ihren neuen Nachbarn, die das Land wieder aufbauen wollen, anfreunden und Appalachia durch die Augen seiner Bewohner neu erleben - oder diese egoistisch ausnutzen.

Neue Kreaturen und Ausrüstung: Durch das Töten neuer mutierter Kreaturen, die in die Region eingefallen sind, können sich Spieler noch stärkere Waffen und Rüstungen verdienen.

Entscheidungen und Konsequenzen: Klassische Dialoge geben den Spielern neuen Handlungsspielraum. Durch das brandneue Rufsystem wirken sich Entscheidungen auf den Status bei den verschiedenen Fraktionen aus."

"Loren-Pflanzenkübel - Ein Kübel, wenn die Erde etwas rar ist (kann im C.A.M.P. hergestellt werden).

Raider-C.A.M.P. – Gebt eurem Vault-Tec-C.A.M.P. einen Raider-Anstrich.

Raider-Lagerkiste – Eine Lagerkiste im Raider-Stil für euer C.A.M.P.

Raider-Fraktionsflagge – Mit dieser Flagge für euer C.A.M.P. zeigt ihr eure Loyalität zu Crater.

Raider-Spurensucher-Outfit – Mit diesem Outfit samt Maske und Halstuch seht ihr wie ein Bewohner aus Crater aus.

Raider-Eroberungs-Beutetasche – Beutetasche im Raider-Stil mit Schädel.

Raider-Räuber-Rucksack – Ein Rucksack im Raider-Stil.

Powerrüstungs-Lackierung (Raider-Marodeur) – Eine einzigartige, an die Crater-Raider angelehnte Lackierung."

"Garten-Ladeflächen-Anhänger – Ein Platz für eure Ernte, wenn die Erde etwas rar ist (kann im C.A.M.P. hergestellt werden).

Siedler-C.A.M.P. – Gebt eurem Vault-Tec-C.A.M.P. einen Siedler-Anstrich.

Siedler-Lagerkiste – Eine Lagerkiste im Siedler-Stil für euer C.A.M.P.

Siedler-Fraktionsflagge – Mit dieser Flagge für euer C.A.M.P. zeigt ihr eure Loyalität zu Foundation.

Siedler-Mechaniker-Outfit – Mit diesem Outfit samt Hut seht ihr wie ein Bewohner aus Foundation aus.

Siedler-Reisender-Beutetasche – Beutetasche im Siedler-Stil, sieht wie ein Koffer aus.

Siedler-Nachschub-Rucksack – Ein Rucksack im Siedler-Stil.

Powerrüstungs-Lackierung (Siedler-Bürgerwehr) – Eine einzigartige, an die Foundation-Siedler angelehnte Lackierung."

Wastelanders, das bisher größte (kostenlose) Update für Fallout 76 , wird am 7. April 2020 für PC (Bethesda.net und Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Mit dem Release von Wastelanders am 7. April erscheint Fallout 76 (samt Erweiterung) auch auf Steam. Sowohl die Fallout 76: Wastelanders Edition als auch die Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition können dann im Shop erworben werden. Außerdem können Atome, eine Fallout 1st-Mitgliedschaft, das Tricentennial-Paket sowie das Raider-&-Siedler-Inhaltspaket über Steam gekauft werden. Atome und die Fallout 1st-Mitgliedschaft sind nicht zwischen Bethesda.net und Steam übertragbar. Atome sind an die Plattform gebunden, auf der sie gekauft werden. Jedoch könnt ihr Gegenstände, die ihr im Atomic Shop erworben habt, sowohl auf Steam als auch Bethesda.net nutzen. Sie sind übertragbar.Obgleich die Erweiterung kostenlos sein wird, werden zwei (optionale) Inhaltspakete angeboten, die mit den beiden Fraktionen (Raider und Siedler) in Zusammenhang stehen.Raider-InhaltspaketSiedler-Inhaltspaket