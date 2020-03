Fallout 76: Wastelanders soll die Haupt-Story nicht "überschreiben"

Wie pcgamer.com unter Bezugnahme auf ein Q+A-Dokument auf Bethesda.net berichtet, soll die neue Storyline die schon vorhandene nicht "überschreiben": "Wir haben daran gearbeitet, die neue Wastelanders-Story in das einzuweben, was im Basis-Spiel bereits vorhanden ist", so Bethesdas Erklärung, "neue Charaktere werden nach wie vor in der Lage sein, zusätzlich zu den neuen Quests sämtliche Base-Game-Inhalte abzuschließen. Außerdem spielt manches, was ihr im Base-Game erreicht, eine Rolle in Wastelanders".Andere Spieler werden demnach nach wie vor in der Lage sein, beizutreten, während man die Story durchspielt. Sie könnten dann zwar nicht aktiv an Gesprächen teilnehmen, sie auf Wunsch aber im Chat mithören.