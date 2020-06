Fallout 76: Das legendäre Rennen: Erste Saison beginnt am 30. Juni mit Update 20

Am 30. Juni startet in Fallout 76 mit dem Update 20 die erste Saison, welche bis Mitte September laufen wird. Die Saison mit dem Thema "Das legendäre Rennen" bietet u.a. überarbeitete Challenges und neue Belohnungen wie neue Verbrauchs-, kosmetische und C.A.M.P.-Gegenstände sowie die Captain-Cosmos-Powerrüstung. Alle Spieler können an den Saisons teilnehmen - sie sind kostenlos und jeder klettert dieselben 100 Ränge nach Battle-Pass-Vorbild empor. Saisons dauern in etwa zehn Wochen, haben ein eigenes Thema, eigene Belohnungen und Challenges.Die Saison-Ränge steigt man mit S.C.O.R.E.-Punkten auf. S.C.O.R.E.-Punkte bekommen die Spieler durch das Abschließen von täglichen und wöchentlichen Challenges. Für die Rangaufstiege erhält man (über 40) neue kosmetische Gegenstände, Ingame-Währung, Skill-Karten-Pakete, Atome und Verbrauchsgegenstände. Zudem warten Lunchboxen, Munitionsumwandler, Vault-Tec-Ressourcenpakete und Feuerwerk.Über die Challenges und S.C.O.R.E. schreiben die Entwickler : "Jede Saison präsentiert euch 100 Ränge, die ihr emporklettern könnt, um coole Belohnungen wie Atome, Skill-Karten-Pakete und einzigartige kosmetische Gegenstände freizuschalten. Wie ihr Ränge aufsteigt? Mit S.C.O.R.E.! S.C.O.R.E.-Punkte bekommt ihr durch das Abschließen von täglichen und wöchentlichen Challenges. Und um euch auf eurem Weg zu den süßen Schätzen zu unterstützen, die es bei jedem Rangaufstieg abzustauben gibt, haben wir das Challenge-System etwas überarbeitet: Es ist jetzt viel einfacher, tägliche und wöchentliche Challenges abzuschließen, da die Aufgaben meist eh beim ganz normalen Spielen erledigt werden. Darunter fallen Dinge wie das Wiederverwerten von Schrott, um an eine bestimmte Ressource zu kommen, oder das Herstellen von Munition an einer Werkbank. Wer es eher etwas sozialer mag, wird feststellen, dass man auch aufgetakelt im Fotomodus die ein oder andere Challenge von der Liste streichen kann. Die Lifetime-Challenges haben wir allerdings nicht angerührt und werden es für die Saisons auch nicht. Ihr könnt sie wie gewohnt abschließen und euch die altbekannten, einmaligen Atom-Belohnungen unter den Nagel reißen.""Jeder Rangaufstieg hat ganz eigene Belohnungen, die ihr euch direkt vom Spielfeld schnappen könnt – und bei 100 Rängen sind das eine ganze Menge! Ruft über das Hauptmenü einfach die „Das legendäre Rennen“-Option auf, um zu sehen, wie weit ihr schon vorangeschritten seid. Wer keine Lust auf S.C.O.R.E.-Sammeln hat oder spät dran ist, kann für 150 Atome einen Rang aufsteigen. Diese optionale Möglichkeit schalten wir zwei Wochen nach Start einer Saison – im Falle von Saison 1 also am 14. Juli - frei. "Letztes aktuelles Video: Wastelanders Trailer 2