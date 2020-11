Fallout 76: Stählerne Dämmerung: Ausblick auf die Questreihe mit der Stählernen Bruderschaft

Im Dezember 2020 wird das Stählerne-Dämmerung-Update für Fallout 76 ab 9,85€ bei kaufen ) erscheinen, in dem die Stählerne Bruderschaft nach Appalachia zurückkehrt. Zugleich wird das postapokalyptische Rollenspiel mit einer neuen Questreihe ergänzt, in der man auf die Bruderschaft trifft und erfährt, was sie vorhat und wie man sie unterstützen kann. Einen ersten Überblick über das Stählerne-Dämmerung-Update und die Inhalte der neuen Questreihe geben die Entwickler Mark Tucker und Brianna Schneider im folgenden Video. Sie sprechen über neue Quests, Charaktere, Schauplätze, Belohnungen und mehr. Auf dem PC (via Bethesda.net) läuft aktuell die Testphase auf dem öffentlichen Testserver ( PTS ).Letztes aktuelles Video: Steel Dawn Developer GameplayBethesda: "'Stählerne Dämmerung' ist das kostenlose erste Kapitel der neuen Questreihe um die Stählerne Bruderschaft. Paladin Leila Rahmani und ihre Truppen aus Kalifornien wollen in Appalachia einen Stützpunkt errichten. Arbeiten Sie mit den anderen Fraktionen zusammen - oder gegen sie. Werden Sie Teil der Mission, die Gesellschaft wieder aufzubauen und wertvolle Technologie zu sichern, und entscheiden Sie, wie sie eingesetzt wird. Erscheint Dezember 2020. (...) Ihr werdet vieles mehr über die Bruderschaft erfahren, während ihr eine ganze Reihe neuer Quests angeht, die mit dem Stählerne-Dämmerung-Update ins Spiel kommen. Doch das ist nur der Anfang! Ihr werdet die Geschichte im kommenden Jahr noch eingehender erkunden können, mit weiteren Stählerne-Bruderschaft-Quests, die wir im Zuge künftiger Updates veröffentlichen wollen. (...) Neben den neuen Quests wird das Stählerne-Dämmerung-Update neue NPCs, neue Schauplätze und neue Ausrüstung ins Spiel bringen. Auch neue Features werden hinzukommen, beispielsweise C.A.M.P.-Unterkünfte, und eine ganze Palette von Belohnungen, einschließlich Waffen, Rüstung und C.A.M.P.-Plänen."