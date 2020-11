Fallout 76: Die "Stählerne Dämmerung" beginnt früher als erwartet

PC (Bethesda.net): 8,3 GB

PC (Microsoft Store): 16,4 GB

PC (Steam): 8,8 GB

PlayStation 4: 15,2 GB

Xbox One: 16,0 GB

Das ging schneller als erwartet: Das Update "Stählerne Dämmerung" ist bereits für Fallout 76 ab 5,01€ bei kaufen ) auf allen Plattformen veröffentlicht worden. Eigentlich sollte es erst am 1. Dezember 2020 startklar sein.Mit "Stählerne Dämmerung" beginnt die Geschichte um die Stählerne Bruderschaft, die sich über mehrere Kapitel sowie noch weitere Updates hinziehen wird. Mit dem ersten Kapitel wird man auf neue NPCs treffen, weitere Schauplätze erkunden und sich Waffen-&-Rüstungen aus dem Arsenal der Bruderschaft verdienen können. "Stählerne Dämmerung" ist für alle Fallout-76-Spieler kostenlos. Das Change-Log findet ihr hier Bethesda: "'Stählerne Dämmerung' ist das kostenlose erste Kapitel der neuen Questreihe um die Stählerne Bruderschaft. Paladin Leila Rahmani und ihre Truppen aus Kalifornien wollen in Appalachia einen Stützpunkt errichten. Arbeiten Sie mit den anderen Fraktionen zusammen - oder gegen sie. Besuchen Sie Siedlungen mit neuen NPCs und schalten Sie mächtige Waffen und Rüstung der Stählernen Bruderschaft frei. Werden Sie Teil der Mission, die Gesellschaft wieder aufzubauen und wertvolle Technologie zu sichern, und entscheiden Sie, wie sie eingesetzt wird."Update-Größen:Letztes aktuelles Video: Die Stählerne Bruderschaft in Appalachia