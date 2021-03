Fallout 76: Chef-Entwickler über den vermasselten Start, die Chancen durch die Microsoft-Übernahme und den Xbox Game Pass

schrieb am 13.03.2021 um 15:11 Uhr

Todd Howard hofft, dass die Übernahme durch Microsoft dazu beitragen wird, dass die Spiele von Bethesda vor der Markteinführung in Zukunft besser und intensiver getestet werden können.

Was nutzen intensive Tests, lieber Todd, wenn man diese dann ignoriert und das Spiel trotzdem released?Euch war der Zustand von F76 bei Release vollkommen klar. Hey, irgendjemand von euch hat die Releaseprobleme sogar runtergespielt. Glaube Hodd Toward hieß der Kerl, oder so ähnlich.Aber klar, NACH dem Release, wenn man keine Verkäufe mehr generieren muss, DANN kann man Probleme zugeben.