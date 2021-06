Fallout 76: Battle-Royale-Modus wird eingestellt

Ein nuklearer Winter kann offenbar schneller enden als weithin vermutet: Zumindest im Rollenspiel Fallout 76 ab 5,71€ bei kaufen ) wird der Battle-Royale-Modus "Nuclear Winter" im September eingestellt. Der Grund dafür war laut Bethesdas offiziellem Blog schlicht sinkendes Interesse mit dadurch entstandenen immer längeren Wartezeiten in den Lobbys.Jeder, der den Modus mindestens einmal ausprobiert hat, soll aber immerhin eine noch nicht näher erläuterte "Kompensation" bekommen. Obwohl die Spielergemeinde relativ uninteressiert an PvP-Matches zu sein scheint, arbeite man trotzdem an anderen entsprechenden Modi, zu denen es "etwas später in diesem Jahr" Informationen geben soll. Bis Mittwoch, 16. Juni lässt sich Fallout 76 übrigens kostenlos spielen - im Rahmen einer E3-Aktion. Mehr dazu hier Letztes aktuelles Video: Geladen und entsichert Update LaunchTrailer